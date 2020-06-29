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Калужское министерство образования опровергло информацию о всеобщем переходе на дистанционное обучение

Дмитрий Ивьев , Фото: мэрия Москвы.
Опубликовано: 29.06.2020 13:13 2 2653
Калужское министерство образования опровергло информацию о всеобщем переходе на дистанционное обучение

В понедельник, 29 июня, министерство образования и науки Калужской области на своей странице в «Вконтакте» сообщило, что всеобщего перехода на дистанционное обучение с 1 сентября не будет.

- Дистанционное обучение станет одним из элементов традиционного школьного образования, его дополнением и будет применяться исключительно в экстренных ситуациях и с целью расширения возможностей традиционного, базового образования, - пояснили в министерстве. - Переход на дистанционное обучение школьников всей страны в апреле 2020 года был вынужденной мерой, обусловленной распространением эпидемии коронавирусной инфекции.

Ранее в соцсетях начали появляться сообщения обеспокоенных калужан, которые опасаются, что новый учебный год будет полностью дистанционным.

В министерстве образования и науки отмечают, что в Калужской области будет реализована комплексная модель цифровизации образования, внедрение электронных форм обучения и управления качеством образования. Данная модель позволит составлять расписание уроков и учебные программы в электронном виде, оплачивать питание школьников в школьной столовой по безналичному расчёту, составлять цифровое портфолио школьника и поможет сделать традиционную форму обучения в школьных классах более эффективной и интересной.

Кроме того, одним из элементов модели станет внедрение электронных форм образования, в том числе и дистанционной формы обучения. Но данный эксперимент не предполагает всеобщий переход на дистанционное образование с 1 сентября.

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Дмитрий Ивьев , Фото: мэрия Москвы.
Опубликовано: 29.06.2020 13:13 2 2653
Тэги: образование школа
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