Школы и детские сады в Калуге останутся закрытыми на весь апрель

Утром в пятницу, 3 апреля, министр образования и науки Калужской области Александр АНИКЕЕВ выступил с видеообращением, в котором рассказал о том, как будут работать образовательные учреждения в апреле. Ранее, напомним, президент из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19 объявил нерабочими все дни до мая.

Детские сады в Калужской области не будут работать весь месяц. В них организуют лишь дежурные группы для детей тех родителей, которые все же выходят на работу в апреле в соответствии с указом Путина.

Вузы и колледжи продолжат работать в удаленном режиме.

Все школы Калужской области с 6 апреля переходят на дистанционное обучение. Ученики и педагоги в школу приходить не будут.

Также на дистанционной обучение должны перейти организации дополнительного образования детей и взрослых и организации профессионального обучения.

- Уважаемые калужане, просим вас беречь свое здоровье, здоровье своих детей и близких, - обратился ко всем Аникеев. – Пожалуйста, оставайтесь дома.

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