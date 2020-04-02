Путин объявил нерабочим весь апрель

Режим нерабочих дней в России продлится до 30 апреля. В четверг, 2 апреля, об этом в своем обращении к нации заявил президент Владимир ПУТИН. Работникам на весь этот период обещают сохранить заработную плату.

По словам главы государства, нынешняя нерабочая неделя позволила выиграть время для упреждающих действий и оградить от серьёзной угрозы людей старшего поколения.

При этом Путин подчеркнул, что пик заболеваемости в России и в мире ещё не пройден.

Президент также рассказал, что регионам предоставят дополнительные полномочия. Губернаторы сами смогут определять, какой режим вводить на своей территории. Определиться с этим они должны до 5 апреля.

Если ситуация с эпидемией коронавируса улучшится, режим нерабочих дней может быть отменён раньше, чем 30 апреля.

Напомним, предыдущий раз Путин обращался к нации 25 марта. Тогда он объявил о девяти нерабочих днях.

Как мы уже рассказывали, на данный момент в Калуге пять подтверждённых случаев заболевания коронавирусом. Ещё 16 человек сдали условно положительные тесты, их анализы перепроверяют.

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