В Калуге подтвердили два новых случая коронавируса

В среду, 1 апреля, в Калужской области подтвердили два новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщил врио губернатора Владислав Шапша.

Общее число заражений в нашем регионе достигло пяти. При этом один мужчина уже выписался из больницы.

- Самочувствие пациентов хорошее, температуры нет, - отметил глава области. - Все жители Калуги.

Ещё шесть человек имеют условно-положительный результат анализа, который направлен на проверку. Четверо из них жители Калуги, двое - жители Обнинска.

- Все пациенты, имеющие подтвержденный и условно-положительный результаты, проходят специфическое лечение от коронавирусной инфекции, - пояснил Шапши. - Все люди, контактировавшие с ними, находятся под наблюдением.

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