Ещё 10 калужан сдали условно положительный тест на коронавирус

Утром в четверг, 2 апреля, врио губернатора Калужской области Владислав Шапша опубликовал новые данные о ситуации с коронавирусом с нашей области.

Количество подтвержденных случаев не изменилось – в Калуге по-прежнему пять заражений COVID-19. При этом один человек уже выписался из больницы.

А вот число людей, которые сдали условно положительный тест, за ночь выросло с 6 до 16. Их анализы отправлены на перепроверку.

На карантине в больнице на Грабцевском шоссе находится 34 человека. Вчера таких было 36.

Число калужан на домашнем карантине выросло с 2322 до 2323. Это люди, которые вернулись из других стран и не имеют признаков заболевания.

Снято с наблюдения 1611 человек.

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