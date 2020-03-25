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Путин объявил девять выходных дней из-за коронавируса

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 25.03.2020 16:30 27 10148
Путин объявил девять выходных дней из-за коронавируса

Днём в среду, 25 марта, президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России. Президент страны объявил о переносе даты голосования по изменениям в Конституцию с 22 апреля на неопределенный срок.

Это связано с угрозой распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Кроме того, глава государства объявил о выходных днях - с 28 марта по 5 апреля, по всей стране с сохранением заработной платы.

При этом президент подчеркнул, что все структуры жизнеобеспечения: медицинские учреждения, аптеки, магазины, учреждения, обеспечивающие банковские и финансовые расчёты, транспорт, а также органы власти всех уровней – продолжат свою работу.

- Длинные выходные предусмотрены для того, чтобы снизить скорость распространения болезни, - заявил Путин. – Обращаюсь ко всем гражданам страны. Давайте не будем поступать, полагаясь на наше русское авось. Не думайте, пожалуйста, как у нас бывает: «А, меня это не коснётся». Это может коснуться каждого. И тогда то, что происходит сейчас в западных странах, и в Европе, и за океаном, может стать нашим ближайшим будущим. Все рекомендации необходимо обязательно соблюдать. Надо поберечь и себя, и своих близких. Проявить дисциплину и ответственность. И самое безопасное сейчас – побыть дома.

Также глава государства объявил о следующих мерах поддержки:

  • все социальные пособия и льготы в течение полугода будут продлеваться автоматически - без справок,
  • выплаты к 75-летию Победы ветеранам и труженикам тыла должны быть осуществлены до майских праздников,
  • для поддержки семей с детьми, имеющих право на материнский капитал, в ближайшие 3 месяца им будут выплачивать по 5 тысяч рублей на каждого ребенка до 3 лет,
  • пособие по безработице Путин предложил увеличить с 8 до 12 тысяч рублей,
  • всем компаниям малого и среднего бизнеса президент предложил дать отсрочку на полгода по всем налогам, кроме НДС, и по страховым взносам,
  • кредитные каникулы для тех, чей месячный доход снизился на 30% и более,
  • Путин предложил установить налог на процентный доход в размере 13% для тех граждан, чей общий объем банковских вкладов или инвестиций в долговые ценные бумаги превышает 1 миллион рублей.

- Все меры, которые принимаются и ещё будут приняты, сработают, дадут результат, если мы проявим сплоченность, понимание сложности текущей ситуации, - уверен Путин. - Если государство, общество, граждане, будут действовать вместе. Если сделаем всё, что зависит от каждого из нас. Нам нужно помнить о своей личной ответственности за своих близких, за тех, кто живет рядом, кому нужна наша помощь и поддержка.

Путин объявил девять выходных дней - с 28 марта по 5 апреля. А как вы собираетесь провести эти дни?

 Голосование заканчивается 08/04/2020

 

В Калуге лабораторно подтверждено два случая заболевания COVID-19. Анализы ещё двоих перепроверяют в московской лаборатории, так как тестирование нашими врачами показало положительные результаты на коронавирус.

UPD. Опубликован текст указа о нерабочей неделе в России.

Все новости по теме коронавируса в Калужской области собраны здесь. Раздел постоянно дополняется.
Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 25.03.2020 16:30 27 10148
Тэги: коронавирус владимир путин
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