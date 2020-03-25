Опубликован текст указа о нерабочей неделе в России

Как мы уже рассказывали, президент России Владимир Путин в среду, 25 марта, в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 объявил следующую неделю нерабочей с сохранением заработной платы. Глава государства призвал всех граждан находиться дома.

Вечером в среду на сайте Кремля опубликовали текст указа «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней».

«В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации и в соответствии со статьей 80 Конституции Российской Федерации постановляю:

1. Установить с 30 марта по 3 апреля 2020 г. нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы.

2. Настоящий Указ не распространяется на работников:

а) непрерывно действующих организаций;

б) медицинских и аптечных организаций;

в) организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости;

г) организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения;

д) организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы.

3. Федеральным органам государственной власти определить численность федеральных государственных служащих, обеспечивающих с 30 марта по 3 апреля 2020 г. функционирование этих органов.

4. Органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления определить в зависимости от санитарно-эпидемиологической обстановки на соответствующей территории Российской Федерации численность государственных и муниципальных служащих, обеспечивающих с 30 марта по 3 апреля 2020 г. функционирование этих органов.

5. Организациям, осуществляющим производство и выпуск средств массовой информации, определить численность работников, обеспечивающих с 30 марта по 3 апреля 2020 г. функционирование этих организаций.

6. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.»

Путин объявил девять выходных дней - с 28 марта по 5 апреля. А как вы собираетесь провести эти дни? Послушаю президента, буду сидеть дома Буду работать Уеду на отдых Уеду на дачу Пока не знаю Голосование заканчивается 08/04/2020

В Калуге лабораторно подтверждено два случая заболевания COVID-19. Анализы ещё двоих перепроверяют в московской лаборатории, так как тестирование нашими врачами показало положительные результаты на коронавирус.

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