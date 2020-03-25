Минздрав уточнил информацию: два калужанина заболели коронавирусом, двоих проверяют

Как мы уже рассказывали, утром 25 марта замминистра здравоохранения Калужской области Наталья ОГОРОДНИКОВА сообщила о третьем заболевшем коронавирусом в нашем регионе.

Однако позже Минздрав уточнил информацию: в Калуге по-прежнему два подтвержденных случая. А ещё по двум пациентам получены условно положительные тесты, однако эти результаты должна подтвердить лаборатория в Москве или Новосибирске. Информация оттуда ожидается в четверг или пятницу.

- У этих пациентов, находящихся на карантине, взяты дополнительные тесты для окончательного определения диагноза, - написал также врио губернатора Владислав ШАПША. - Результатов по ним пока нет.

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