Третий человек в Калуге заразился коронавирусом (дополнено)

В Калужской области выявлен третий человек, заразившийся коронавирусной инфекцией COVID-19. В среду, 25 марта, на заседании городской думы об этом рассказала заместитель министра здравоохранения Наталья ОГОРОДНИКОВА.

UPD. Около 11:30 в среду в комментарии KP40 Огородникова подтвердила, что анализы на коронавирус подтвердили заболевание у молодого человека. Он вернулся из-за рубежа. Сейчас пациента доставляют в инфекционную больницу. Подробнее об этом человеке обещают рассказать сегодня чуть позже.

Отметим, что в 11:00 Минздрав Калужской области опубликовал данные о том, что в нашем регионе только двое заболевших. Комментируя эту статистику, Наталья Огородникова пояснила, что в нынешней ситуации данные могут меняться каждые полчаса.

Сообщается также, что первый в нашей области пациент с COVID-19 готовится к выписке. Ранее он делился впечатлениями о ходе болезни.

UPD2. Министерство здравоохранения позже все-таки объяснило ситуацию. Официально подтвержденных случаев у нас по-прежнему два. Однако ещё по двум пациентам получены положительные тесты. Для окончательного подтверждения образцы отправлены в московскую лабораторию. Результаты будут в четверг-пятницу.

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