Глава Калужской области предупредил, что дистанционное обучение может вернуться

Вынужденный переход на дистанционной обучение вызвал много вопросов. Жалобы поступали и от родителей, и от педагогов. В итоге в Калужской области решили досрочно отпустить на каникулы учеников младшей и средней школы.

В то же время врио губернатора Калужской области Владислав Шапша допустил, что в будущем калужские школы вновь вынуждены будут вернуться к дистанционной форме обучения.

- Процесс не сразу пошел успешно, и сейчас остаются нерешенные вопросы, - заявил он на совещании 13 мая. - Методическая помощь, психологическая поддержка, использование цифровых технологий. Поручил до 1 сентября решить их: мы не застрахованы от того, что эпидемиологическая обстановка может вновь и вновь обостряться, и система дистанционного обучения в таких условиях станет постоянной практикой.

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