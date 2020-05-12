Калужских школьников отправят на каникулы досрочно

В Калужской области школьников отправят на каникулы не с 29 мая, а с 15. Такое решение глава региона Владислав Шапша принял на региональном штабе по борьбе с коронавирусом.

- Начальная школа завершает учебный год 15 мая, ученики 5-8 классов занимаются до 22 мая, у 9-11 классов последний день учёбы - 29 мая, - сообщил глава региона.

На 12 мая в нашем регионе зафиксировано 2018 случаев коронавируса. Больше всего заболевших в Калуге и Обнинске.

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