В Калужской области 2018 человек заболели коронавирусом

В Калужской области количество подтверждённых случаев заболевания коронавирусом выросло со вчерашних 1924 до 2018. Такие данные во вторник, 12 мая, опубликовал врио губернатора Владислав Шапша.

Число выздоровевших увеличилось с 254 до 261. Новых смертей не зафиксировано: в нашем регионе по-прежнему 15 жертв эпидемии. Больше всего случаев COVID-19 в Калуге, Обнинске, Боровском и Малоярославецком районах.

UPD. Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 12 мая.

Тем временем

Опубликованы правила получения выплаты на детей от 3 до 16 лет. По 10 тысяч рублей смогут получить все родители. Подробности.

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