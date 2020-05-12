Опубликованы правила получения выплаты на детей от 3 до 16 лет

В качестве одной из мер поддержки населения в период эпидемии коронавируса президент России предложил установить единовременную выплату в 10 тысяч рублей на каждого ребёнка в возрасте от 3 до 16 лет. В понедельник, 11 мая, правительство утвердило правила получения помощи.

Для получения выплаты достаточно подать заявление. Сделать это можно дистанционно через портал Госуслуг, в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда или обратившись лично в территориальное отделение по месту жительства, пребывания или фактического проживания. Стоит отметить, что в последние сутки сайт Госуслуг работает со сбоями. Однако через несколько дней наплыв посетителей должен уменьшиться.

На рассмотрение заявления отводится не более 5 дней. На осуществление выплаты после 1 июня – не более 3 дней. За её назначением можно обратиться до 1 октября.

Ранее, напомним, сообщалось, что все российские семьи, имеющие детей в возрасте до трёх лет, смогут воспользоваться ещё одной мерой поддержки. Для них предусмотрена выплата в 5 тысяч рублей на ребёнка за апрель, май и июнь. Для её получения также достаточно подать заявление в Пенсионный фонд.

Все новости по теме коронавируса в Калуге и Калужской области собраны здесь. Раздел постоянно дополняется.