Количество заболевших коронавирусом в Калужской области выросло до 1924

Количество подтвержденных случаев заражением COVID-19 в Калужской области за прошедшие сутки выросло до 1924. За это время коронавирус был выявлен еще 96 калужан. Такие данные, сегодня, 11 мая, опубликовал оперативный штаб.
Напомним, что вчера количество заболевших в регионе составляло 1828 человек.
Число выздоровевших выросло с 228 до 254. Количество умерших не изменилось и на сегодняшний день составляет 15 человек.
По количеству заболевших после Калуги по-прежнему лидируют Обнинск, Боровский и Малоярославецкий районы.
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Тем временем
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