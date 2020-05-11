Количество заболевших коронавирусом в Калужской области выросло до 1924

Количество подтвержденных случаев заражением COVID-19 в Калужской области за прошедшие сутки выросло до 1924. За это время коронавирус был выявлен еще 96 калужан. Такие данные, сегодня, 11 мая, опубликовал оперативный штаб.

Напомним, что вчера количество заболевших в регионе составляло 1828 человек.

Число выздоровевших выросло с 228 до 254. Количество умерших не изменилось и на сегодняшний день составляет 15 человек.

По количеству заболевших после Калуги по-прежнему лидируют Обнинск, Боровский и Малоярославецкий районы.

UPD. Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 11 мая

Тем временем

В Калуге полиция взялась за любителей пикников. Подробности.

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