Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 11 мая

За прошедшие сутки в Калужской области количество заболевших коронавирусом выросло до 1924. Положительные тесты на COVID-19 получили еще 96 человек. Выздоровели 254 человека (+26 к предыдущему дню). Количество умерших в регионе за прошедшие сутки не изменилось и составляет 15 человек.
Напомним, что, по данным оперативного штаба, на сегодняшний день эпидемия затронула все районы нашей области. Динамика распространения вируса выглядит так:
Тем временем
В Калуге полиция взялась за любителей пикников. Подробности.
Все новости по теме коронавируса в Калуге собраны здесь. Раздел постоянно дополняется.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!