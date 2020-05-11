Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 11 мая

За прошедшие сутки в Калужской области количество заболевших коронавирусом выросло до 1924. Положительные тесты на COVID-19 получили еще 96 человек. Выздоровели 254 человека (+26 к предыдущему дню). Количество умерших в регионе за прошедшие сутки не изменилось и составляет 15 человек.

Напомним, что, по данным оперативного штаба, на сегодняшний день эпидемия затронула все районы нашей области. Динамика распространения вируса выглядит так:

Калуга – 426 (+14 к предыдущему дню),

Обнинск – 254 (+13),

Малоярославецкий район – 173 (-4)

Боровский район – 175 (+14),

Думиничский район – 81,

Людиновский район – 85 (+11),

Жуковский район – 65 (+7),

Износковский район – 58,

Дзержинский район – 50,

Кировский район – 49,

Бабынинский район – 46 (-2),

Барятинский район – 28 (+4),

Мосальский район – 22 (-1),

Козельский район – 26 (+5),

Перемышльский район – 21 (+1),

Ферзиковский район – 19 (+2),

Спас-Деменский район – 14,

Тарусский район – 12,

Сухиничский район – 11,

Мещовский район – 9,

Хвастовичский район – 8,

Ульяновский район – 7,

Медынский район – 6 (+2),

Юхновский район – 7 (+4),

Куйбышевский район – 2,

Жиздринский район – 1.

Тем временем

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