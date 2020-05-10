В Калуге полиция взялась за любителей пикников

Калужская полиция в воскресенье, 10 мая, рассказала о проведении профилактических мероприятий, призванных остановить распространение коронавируса.
Полицейские проводят рейды вместе с сотрудниками МЧС и Росгвардии.
- Особое внимание уделяем местам возможного присутствия лиц, нарушающих режим самоизоляции, - отмечают в УМВД по Калужской области. - В первую очередь это лесопарковая зона, пригородная территория и иные излюбленные места отдыха горожан, где существует вероятность сбора многолюдных компаний, проведения пикников, распития спиртных напитков, разведения открытого огня.
Как отмечают в полиции, с нарушителями сперва проводят беседы. Им рассказывают о важности соблюдения правил самоизоляции. Тех, на кого разговоры не действуют, штрафуют.
Напомним, в нашей области режим самоизоляции действует как минимум до 31 мая. Всех калужан просят оставаться дома. На 10 мая в регионе зафиксировано 1828 случаев коронавируса. Умерли 15 человек.
Тем временем
В Калужской области объявили о возобновлении работы части магазинов и организаций с 12 мая. Подробности.
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