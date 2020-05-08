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В Калужской области объявили о возобновлении работы части магазинов и организаций с 12 мая

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 08.05.2020 22:01 2 632
В Калужской области объявили о возобновлении работы части магазинов и организаций с 12 мая

Как мы уже рассказывали, в Калужской области до 31 мая продлён режим повышенной готовности и самоизоляции. При этом с 12 мая разрешат возобновить работу ещё в части отраслей. Вечером в пятницу об этом заявили на заседании регионального оперативного штаба.

- Мы делаем шаги по открытию новых видов деятельности, чтобы люди могли получать те услуги, которые им сегодня необходимы, - рассказал врио губернатора Владислав ШАПША. - С 12 мая смогут возобновить свою работу фотоателье, часовые и прочие мелкие мастерские, специализированные магазины и мастерские оптики, рыболовные магазины, предприятия, которые связаны с лесозаготовкой, организации, занимающиеся информационными технологиями и программным обеспечением, консалтинговые компании. Мы уже разрешили парикмахерские, и, при соблюдении таких же мер безопасности, разрешаем оказывать  услуги маникюра, педикюра и такую востребованную услугу, как стрижка животных. Мы принимаем такое решение с расчётом на то, что граждане продолжат работать, соблюдая необходимые меры безопасности.

По словам главы региона, следующим этапом станет снятие ограничений для организаций розничной торговли, например, для магазинов с отдельным входом и торговой площадью не более 100 метров при соблюдении серьезных ограничений по количеству посетителей.

- Это могло бы касаться и стоматологий, частных медицинских и косметических салонов с медицинской лицензией. Но это второй этап! И решение по нему мы сможем принять только в случае, если после прохождения праздничных дней в течение недели будет положительная динамика, - подчеркнул глава региона. - Мы готовы ко второму этапу, но это решение не будет быстрым. Правила выхода на второй этап обозначены руководством Федерального Роспотребнадзора. Это снижение количества заболевших и достаточное число свободных коек при высоком количестве тестирования. При этом мы все должны строго соблюдать самоизоляцию и масочный режим.

Отметим, что официальный документ по названным главой региона отраслям пока не опубликован. Возможно, текст появится завтра.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 08.05.2020 22:01 2 632
Тэги: коронавирус общество владислав шапша
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