В Калужской области продлили все ограничения до 31 мая

В Калужской области до 31 мая продлили режим повышенной готовности. Соответствующее постановление в четверг, 7 мая, подписал врио губернатора Владислав Шапша. Текст документа уже официально опубликован.

Как минимум до 31 мая будут закрыты предприятия общественного питания, торговые центры, непродовольственные магазины. Работать смогут лишь те объекты, деятельность которых в качестве исключения разрешили предыдущими постановлениями.

В регионе и дальше будет действовать режим самоизоляции. Выходить на улицу разрешается только на работу, в ближайший продуктовый магазин, в аптеку или больницу, для выноса мусора и для выгула собаки, а также в те организации, деятельность которых не ограничена.

Публикуем полный текст постановления правительства Калужской области №369 от 07.05.2020:

Тем временем

В Калужской области разрешили открыть ещё часть магазинов. Постановление правительства опубликовано 7 мая. Подробности.

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