В Калужской области разрешили открыть ещё часть магазинов

В Калужской области с 7 мая разрешили открыться ещё некоторым предпринимателям. Соответствующее постановление правительства подписал врио губернатора Владислав ШАПША. Текст документа уже официально опубликован.
Без открытия торговых залов и при соблюдении санитарных норм с 7 мая можно торговать в специализированных магазинах:
Также разрешена деятельность в следующих сферах:
Полный текст постановления правительства Калужской области №364 от 06.05.2020:
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