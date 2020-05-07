В Калужской области разрешили открыть ещё часть магазинов

В Калужской области с 7 мая разрешили открыться ещё некоторым предпринимателям. Соответствующее постановление правительства подписал врио губернатора Владислав ШАПША. Текст документа уже официально опубликован.

Без открытия торговых залов и при соблюдении санитарных норм с 7 мая можно торговать в специализированных магазинах:

легковыми автомобилями,

оружием и боеприпасами.

Также разрешена деятельность в следующих сферах:

Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования.

Ремонт предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения.

Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий.

Технический осмотр автотранспортных средств.

Полный текст постановления правительства Калужской области №364 от 06.05.2020:

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