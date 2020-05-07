Война с коронавирусом: что творится за стенами инфекционной больницы в Калуге

— Сказать: пожалейте нас, посочувствуйте, наверное, было бы неправильно. Поберегите себя. Мы видим, как пациенты задыхаются, как им не хватает кислорода, как они мучаются, — ​говорит заместитель главного врача по организации медицинской помощи Калужского областного специализированного центра инфекционных заболеваний и СПИД Татьяна Киреичева.

Она уверена, что лучше посидеть дома и месяц, и два, а потом вернуться к обычной жизни, чем лишиться её совсем.

Пациентов в инфекционке уже столько, что их начали размещать в коридорах. ­Врачи работают на износ.

Пик заболевания не пройден

На часах — 7 вечера, а Татьяна Киреичева ещё на работе. Стол завален документами, почти ежеминутно звонит телефон.

— Мы здесь изолированы от внешнего мира, ни нас, ни нашей работы никто не видит. С работы едешь и поражаешься, что вокруг совсем другая жизнь, вроде и нет «войны». Заходишь сюда, а тут она в самом разгаре. Морально и физически работать очень тяжело. Этого нельзя понять…

Я дежурила пару раз в отделении с заражёнными. В первый день меня хватило на 12 часов работы в защитном костюме, второй — ​на 6. Люди на износ работают уже второй месяц. Резерв врачей создан, но их всё равно недостаточно, специалистов не хватает. И не думаю, что их хватит, — ​устало говорит врач.

С каждым днём число заболевших растёт. Татьяна Киреичева уверена, что пик эпидемии ещё не пройден. А после майских праздников работы только прибавится.

— У нас праздников не будет, — ​говорит она.

Завезённая болезнь

— Первые больные с коронавирусом появились ещё в феврале. Они привезли COVID‑19 из-за границы, потом пошли пациенты, которые заразились от отдохнувших за рубежом. Следующий этап — ​люди, которые работали в Москве. До сих пор многие привозят коронавирус из столицы, заражают своих близких, знакомых. А теперь уже болезнь распространяется внутри региона.

В многодетных семьях заболевают по 10–15 человек. Только 1-2 могут не зарази­ться. Чаще всего это лёгкие формы, но тем не менее заражаются все от кого-то одного.

Когда бояться

— В соцсетях много панических сообщений, люди сами себе ставят диагнозы. Многие уверены, что уже переболели коронавирусом. Когда следует обращаться к врачу?

— Появление обычных симптомов ОРВИ — ​повышение температуры — ​может стать сигналом для обращения. Температура бывает разная: ​от небольшой — 37,2–37,5 — до высокой. Появляется кашель, чувство заложенности, ощущение нехватки воздуха, даже боли за грудиной. Это нехарактерно ни для гриппа, ни для других инфекций. Если заболевание протекает длительно, появляется одышка. Можно уже предварительно сказать, что развивается вирусная пневмония.

Конечно, всегда есть люди, которые находят у себя несуществующие болезни. Но с другой стороны, бывает и другая крайность. Люди не желают признавать у себя болезнь, до последнего не обращаются к врачу и приезжают к нам в очень тяжёлом состоянии, когда мы уже не в силах помочь.

Форм заболевания несколько: ​от лёгких до крайне тяжёлых. По статистике, 80% — ​это лёгкие формы. Такие пациенты не нуждаются в госпитализации, у них заболевание протекает без пневмонии. Они спокойно ­могут находиться дома на карантине, самоизолироваться.

С ними созванивается медперсонал, спрашивает о самочувствии, температуре, есть ли кашель, отдышка. Их посещает терапевт.

Люди из группы риска — пожилые, ​старше 60, с хроническими заболеваниями: ​гипертония, сахарный диабет, ожирение, проблемы с лёгкими. Тогда подход индивидуальный. Даже если болезнь протекает в лёгкой форме, лучше такого человека сразу госпитализировать.

Коронавирус будет молодеть

— Эпидемический процесс идёт волнообразно. Сначала появляется небольшое количество заболевших с лёгкими формами, следом — ​с тяжёлыми. Попадать в больницу начинают люди с хроническим заболеваниями. А потом появляется много пациентов, которые не относятся к группе риска, но тяжело болеют.

В нашем стационаре лечатся люди разного возраста. Тяжелее болеют люди старше 50–60 лет с хроническими заболеваниями. Я думаю, что чуть позже у нас повторится ситуация, как в Москве, и станут болеть молодые.

Несоблюдение карантинных мероприятий, легкомыслие может привести человека, независимо от его возраста, к госпитализации.

Интернет-мифы

— В соцсетях популярна версия, что коронавируса не существует вообще. И её высказывают даже те, кто сам перенёс болезнь.

— Мы наблюдаем пациентов от лёгкой формы до самой тяжёлой. Тот, кто пишет, что это несуществующая инфекция, что она выдуманная, может прийти и подежурить у нас санитаром в защитном костюме. Как её выдумать, если мы каждый день это видим? Мы с ней столкнулись лично и можем сказать: она отличается от других инфекций. Сейчас наблюдаем, накапливаем опыт борьбы.

Большая часть людей относится к нашей работе с пониманием, с уважением и благодарностью. Но бывает и такое: вылечишь 100 человек, а один тебе за твою помощь скажет гадость. Есть люди, которые жалобы пишут, оскорбляют, предъявляют претензии к оказанию медицинской помощи.

Разное лечение

— Появилась уже шестая версия клинических рекомендаций лечения. То, что нам советуют использовать, обычно совпадает с тем, как мы сами, исходя из собственного опыта, проводим лечение.

У нас достаточно лекарственных препаратов, мы видим, что какие-то средства эффективны, другие менее действенны. В каких-то ситуациях человеку не требуется лечения, но его не покидает чувство страха, и ему бывает сложно объяснить, что нет такой необходимости — требуется изоляция, и всё.

Многие считают, что им вообще ничего не назначается, не оказывается помощь. Людям странно, что пневмония лечится одной-двумя таблеткам. Все привыкли, что должна быть капельница, антибиотики внутримышечно. При коронавирусе требуются один-два препарата, которые даются в течение дня. Излишняя инфузионная терапия противопоказана, это может только ухудшить состояние больного.

В чем отличие COVID‑19 от его собратьев

— Когда мы сможем ­забыть о коронавирусе и вернуться к обычной жизни?

— Версий много, их масса. Но только время покажет, останется ли этот вирус с человеком, придёт он к нам ещё раз или не придёт. Это уже третий вирус — все вспоминают корона-сарс, корона-мерс. Один ушёл в 2002 году и не появился, другой — ​в 2012-м. Таких массовых случаев, как сейчас, раньше не было. Может быть, с этим вирусом произойдёт то же самое. Но уже есть факты, которые настораживают.

С коронавирусами прошлых лет были просто очаговые вспышки, а сейчас мы наблюдаем тотальное поражение всего земного шара. Нам ещё только предстоит оценить иммунитет, который развивается после инфекции. Вероятнее всего, он нестойкий, как при любой ОРВИ. Если ты переболел гриппом, это ведь не значит, что на следующий год не заболеешь снова. Антитела в среднем сохраняются ­два-три месяца.

Сложно было предугадать, придёт или не придёт эта инфекция к нам, дотянется — не дотянется. Несмотря на то что мы граничим с Китаем, вирус в Россию пришёл не оттуда, а из Европы.

Меры борьбы

— Более жёсткие карантинные мероприятия имеют очень большое значение, — ​говорит Татьяна Киреичева. — ​Жёсткий карантин позволяет укоротить весь цикл течения болезни. Конечно, хотелось бы, чтобы всё это как можно быстрее закончилось, чтобы наш персонал перестал надевать защитные костюмы, работать в немыслимых условиях.

А защитить себя достаточно легко. Не ходите в места массового скопления людей, старайтесь как можно реже пользоваться общественным транспортом, придерживайтесь социальной дистанции. Если идёте в магазин, ­наденьте одноразовые перчатки, маску. Чаще мойте руки, ­проветривайте помещения.

Тем временем

В Калужской области разрешили открыть ещё часть магазинов. Постановление правительства опубликовано 7 мая. Подробности.

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