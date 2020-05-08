За сутки в Калужской области подтвердили 77 новых случаев коронавируса

Количество подтверждённых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Калужской области за сутки выросло с 1564 до 1641. Такие данные в пятницу, 8 мая, на своих страницах в соцсетях опубликовал врио губернатора Владислав Шапша.

Увеличилось и количество выздоровевших - со 173 до 224. В списке умерших по-прежнему 13 человек. Больше всего заболевших в Калуге, Обнинске, Малоярославецком и Боровском районах.

UPD. Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 8 мая.

Тем временем

В Калужской области до 31 мая продлили все ограничения. Жители региона должны оставаться дома, а в общественных местах носить маску. Подробности.

Все новости по теме коронавируса в Калуге и области собраны здесь. Раздел постоянно дополняется.