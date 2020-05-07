В Калужской области опубликовали новые данные по коронавирусу

В Калужской области количество выявленных случаев коронавируса выросло со вчерашних 1486 до 1564. Такие данные на своих страницах в соцсетях опубликовал врио губернатора Владислав Шапша.
Также он подтвердил информацию оперативного штаба о смерти ещё одного пациента с COVID-19. Всего в нашем регионе уже 13 жертв эпидемии. Вылечились 173 человека. Больше всего заболевших в Калуге, Обнинске, Боровском и Малоярославецком районах.
UPD. Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 7 мая.
Тем временем
В Калужской области разрешили открыть ещё часть магазинов. Постановление правительства опубликовано 7 мая. Подробности.
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