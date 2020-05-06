Количество заболевших коронавирусом в Калужской области выросло до 1486

В Калужской области вновь существенно выросло количество подтверждённых случаев коронавируса COVID-19. Если вчера таких было 1407, то сегодня уже 1486, сообщил в соцсетях врио губернатора Владислав Шапша. За сутки выявлено 79 новых заражённых.

При этом количество выздоровевших увеличилось со 161 до 170. Умерли 12 человек. Больше всего заболевших в Калуге, Обнинске, Боровском, Малоярославецком районах.

UPD. Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 6 мая.

Тем временем

В Калуге магазины перестали обслуживать покупателей без масок. Подробности.

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