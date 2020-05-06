Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 6 мая

В Калужской области вновь выросло количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом COVID-19. На утро среды, 6 мая, зафиксировано 1486 больных.
При этом число выздоровевших увеличилось со 161 до 170. Скончались 12 жителей региона.
Правительство региона предоставило KP40 информацию о том, жители каких районов продолжают лечение от коронавируса в нашей области:
- Калуга – 332 (+18 к предыдущему дню),
- Обнинск – 208 (+5),
- Боровский район – 162 (+4),
- Малоярославецкий район – 146 (+5)
- Думиничский район – 81,
- Людиновский район – 63,
- Жуковский район – 41 (+3)
- Бабынинский район – 40 (+7),
- Дзержинский район – 39 (+1),
- Кировский район – 35 (+16),
- Износковский район – 30,
- Мосальский район – 20 (+1),
- Перемышльский район – 19 (+1),
- Барятинский район – 19 (+5),
- Козельский район – 14 (+1),
- Ферзиковский район – 11 (+1),
- Сухиничский район – 10,
- Спас-Деменский район – 8,
- Хвастовичский район – 7 (+1),
- Мещовский район – 6,
- Тарусский район – 6 (+1),
- Юхновский район – 3,
- Медынский район – 2.
- Куйбышевский район – 1,
- Ульяновский район – 1
Тем временем
В Калуге магазины перестали обслуживать покупателей без масок. Подробности.
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