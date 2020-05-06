Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 6 мая

В Калужской области вновь выросло количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом COVID-19. На утро среды, 6 мая, зафиксировано 1486 больных.

При этом число выздоровевших увеличилось со 161 до 170. Скончались 12 жителей региона.

Правительство региона предоставило KP40 информацию о том, жители каких районов продолжают лечение от коронавируса в нашей области:

Калуга – 332 (+18 к предыдущему дню),

Обнинск – 208 (+5),

Боровский район – 162 (+4),

Малоярославецкий район – 146 (+5)

Думиничский район – 81,

Людиновский район – 63,

Жуковский район – 41 (+3)

Бабынинский район – 40 (+7),

Дзержинский район – 39 (+1),

Кировский район – 35 (+16),

Износковский район – 30,

Мосальский район – 20 (+1),

Перемышльский район – 19 (+1),

Барятинский район – 19 (+5),

Козельский район – 14 (+1),

Ферзиковский район – 11 (+1),

Сухиничский район – 10,

Спас-Деменский район – 8,

Хвастовичский район – 7 (+1),

Мещовский район – 6,

Тарусский район – 6 (+1),

Юхновский район – 3,

Медынский район – 2.

Куйбышевский район – 1,

Ульяновский район – 1

Тем временем

В Калуге магазины перестали обслуживать покупателей без масок. Подробности.

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