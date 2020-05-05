Запрет в действии: теперь без маски не купишь колбаски

Как мы уже писали, 3 мая глава региона Владислав Шапша дал задание ужесточить меры по борьбе с распространением коронавируса. А именно, поручил министерству конкурентной политики и Роспотребнадзору провести беседу с бизнесом на предмет запрета допуска в магазины покупателей без масок.

Предлагалось отказывать таким людям в обслуживании до тех пор, пока они не наденут маску. В случае, если кассир или продавец все же отпустят товар покупателям без средств защиты, магазины предлагалось наказывать вплоть до закрытия.

А сегодня, 5 мая, на входе в продуктовые магазины Калуги появились объявления, свидетельствующие о том, что власть с бизнесменами договорилась. Теперь калужан без защитной маски обслуживать не будут.