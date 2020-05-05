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Число заразившихся COVID-19 в Калужской области достигло 1407

Сергей ПЕТРОВ
Опубликовано: 05.05.2020 12:50 2 1745
Число заразившихся COVID-19 в Калужской области достигло 1407

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусном обновил информацию о заболеваемости в Калужской области. Число выявленных случаев коронавируса выросло до 1407. Прирост составил 98 человек.

Число умерших, к счастью, осталось на прежнем уровне – 12, а вот количество выздоровевших в сравнении со вчерашними данными подросло на 33 и составило 161 человек.

На лечении находятся 1234 человека. По районам ситуация выглядит следующим образом.

  • Калуга – 314 (+ 19 к предыдущему дню),
  • Обнинск – 203 (+49),
  • Боровский район – 158  (-1),
  • Малоярославецкий район – 141 (-2),
  • Думиничский район – 81,
  • Людиновский район – 63 (+1),
  • Дзержинский район – 38 (+1),
  • Жуковский район -38 (+9)
  • Бабынинский район – 33,
  • Износковский район –30,
  • Кировский район – 19,
  • Мосальский район – 19,
  • Перемышльский район – 18 (+2),
  • Барятинский район – 14 (+2),
  • Козельский район – 13 (+2),
  • Сухиничский район – 10 (+1),
  • Ферзиковский район – 10,
  • Спас-Деменский район – 8 (+2),
  • Мещовский район – 6,
  • Хвастовичский район – 6 (+1),
  • Тарусский район – 5 (-3),
  • Юхновский район – 3,
  • Медынский район – 2,
  • Куйбышевский - 1,
  • Ульяновский район - 1.

Все новости по теме коронавируса в Калужской области собраны здесь. Раздел постоянно дополняется.

 

Сергей ПЕТРОВ
Опубликовано: 05.05.2020 12:50 2 1745
Тэги: общество коронавирус
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