Число заразившихся COVID-19 в Калужской области достигло 1407

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусном обновил информацию о заболеваемости в Калужской области. Число выявленных случаев коронавируса выросло до 1407. Прирост составил 98 человек.

Число умерших, к счастью, осталось на прежнем уровне – 12, а вот количество выздоровевших в сравнении со вчерашними данными подросло на 33 и составило 161 человек.

На лечении находятся 1234 человека. По районам ситуация выглядит следующим образом.

Калуга – 314 (+ 19 к предыдущему дню),

Обнинск – 203 (+49),

Боровский район – 158 (-1),

Малоярославецкий район – 141 (-2),

Думиничский район – 81,

Людиновский район – 63 (+1),

Дзержинский район – 38 (+1),

Жуковский район -38 (+9)

Бабынинский район – 33,

Износковский район –30,

Кировский район – 19,

Мосальский район – 19,

Перемышльский район – 18 (+2),

Барятинский район – 14 (+2),

Козельский район – 13 (+2),

Сухиничский район – 10 (+1),

Ферзиковский район – 10,

Спас-Деменский район – 8 (+2),

Мещовский район – 6,

Хвастовичский район – 6 (+1),

Тарусский район – 5 (-3),

Юхновский район – 3,

Медынский район – 2,

Куйбышевский - 1,

Ульяновский район - 1.

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