Число заразившихся COVID-19 в Калужской области достигло 1407

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусном обновил информацию о заболеваемости в Калужской области. Число выявленных случаев коронавируса выросло до 1407. Прирост составил 98 человек.
Число умерших, к счастью, осталось на прежнем уровне – 12, а вот количество выздоровевших в сравнении со вчерашними данными подросло на 33 и составило 161 человек.
На лечении находятся 1234 человека. По районам ситуация выглядит следующим образом.
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