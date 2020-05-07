Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 7 мая

В четверг, 7 мая, в Калужской области опубликовали новые данные по выявленным случаям коронавируса. Число заражённых COVID-19 выросло с 1486 до 1564. При этом число выздоровевших увеличилось со 170 до 173. Скончались 13 человек.

Правительство региона предоставило KP40 информацию о том, жители каких районов продолжают лечение от коронавируса в нашей области:

Калуга – 353 (+21 к предыдущему дню),

Обнинск – 211 (+3),

Боровский район – 174 (+12),

Малоярославецкий район – 154 (+8)

Думиничский район – 83 (+2),

Людиновский район – 67 (+4),

Жуковский район – 45 (+4)

Бабынинский район – 40,

Износковский район – 40 (+10),

Дзержинский район – 39,

Кировский район – 36 (+1),

Мосальский район – 22 (+2),

Перемышльский район – 20 (+1),

Барятинский район – 19,

Козельский район – 15 (+1),

Ферзиковский район – 14 (+3),

Сухиничский район – 10,

Мещовский район – 8 (+2),

Спас-Деменский район – 7 (-1),

Хвастовичский район – 7,

Тарусский район – 6,

Юхновский район – 3,

Куйбышевский район – 2 (+1),

Медынский район – 2.

Ульяновский район – 1

Тем временем

В Калужской области разрешили открыть ещё часть магазинов. Постановление правительства опубликовано 7 мая. Подробности.

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