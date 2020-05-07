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Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 7 мая

Дмитрий Ивьев , Фото: мэрия Москвы.
Опубликовано: 07.05.2020 12:17 0 2232
Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 7 мая

В четверг, 7 мая, в Калужской области опубликовали новые данные по выявленным случаям коронавируса. Число заражённых COVID-19 выросло с 1486 до 1564. При этом число выздоровевших увеличилось со 170 до 173. Скончались 13 человек.

Правительство региона предоставило KP40 информацию о том, жители каких районов продолжают лечение от коронавируса в нашей области:

  • Калуга – 353 (+21 к предыдущему дню),
  • Обнинск – 211 (+3),
  • Боровский район – 174 (+12),
  • Малоярославецкий район – 154 (+8)
  • Думиничский район – 83 (+2),
  • Людиновский район – 67 (+4),
  • Жуковский район – 45 (+4)
  • Бабынинский район – 40,
  • Износковский район – 40 (+10),
  • Дзержинский район – 39,
  • Кировский район – 36 (+1),
  • Мосальский район – 22 (+2),
  • Перемышльский район – 20 (+1),
  • Барятинский район – 19,
  • Козельский район – 15 (+1),
  • Ферзиковский район – 14 (+3),
  • Сухиничский район – 10,
  • Мещовский район – 8 (+2),
  • Спас-Деменский район – 7 (-1),
  • Хвастовичский район – 7,
  • Тарусский район – 6,
  • Юхновский район – 3,
  • Куйбышевский район – 2 (+1),
  • Медынский район – 2.
  • Ульяновский район – 1

Тем временем

В Калужской области разрешили открыть ещё часть магазинов. Постановление правительства опубликовано 7 мая. Подробности.

Все новости по теме коронавируса в Калуге и области собраны здесь. Раздел постоянно дополняется.
Дмитрий Ивьев , Фото: мэрия Москвы.
Опубликовано: 07.05.2020 12:17 0 2232
Тэги: коронавирус общество статистика
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