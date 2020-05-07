Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 7 мая

В четверг, 7 мая, в Калужской области опубликовали новые данные по выявленным случаям коронавируса. Число заражённых COVID-19 выросло с 1486 до 1564. При этом число выздоровевших увеличилось со 170 до 173. Скончались 13 человек.
Правительство региона предоставило KP40 информацию о том, жители каких районов продолжают лечение от коронавируса в нашей области:
- Калуга – 353 (+21 к предыдущему дню),
- Обнинск – 211 (+3),
- Боровский район – 174 (+12),
- Малоярославецкий район – 154 (+8)
- Думиничский район – 83 (+2),
- Людиновский район – 67 (+4),
- Жуковский район – 45 (+4)
- Бабынинский район – 40,
- Износковский район – 40 (+10),
- Дзержинский район – 39,
- Кировский район – 36 (+1),
- Мосальский район – 22 (+2),
- Перемышльский район – 20 (+1),
- Барятинский район – 19,
- Козельский район – 15 (+1),
- Ферзиковский район – 14 (+3),
- Сухиничский район – 10,
- Мещовский район – 8 (+2),
- Спас-Деменский район – 7 (-1),
- Хвастовичский район – 7,
- Тарусский район – 6,
- Юхновский район – 3,
- Куйбышевский район – 2 (+1),
- Медынский район – 2.
- Ульяновский район – 1
Тем временем
В Калужской области разрешили открыть ещё часть магазинов. Постановление правительства опубликовано 7 мая. Подробности.
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