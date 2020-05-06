В Калужской области скончался ещё один пациент с коронавирусом

Вечером в среду, 6 мая, стало известно об ещё одной смерти заразившегося коронавирусом человека в Калужской области. Общее число жертв достигло 13, рассказали на заседании регионального оперативного штаба.
Подробная информация об умершем ожидается 7 мая.
Всего на данный момент подтвержден COVID-19 у 1486 жителей нашего региона. Больше всего случаев в Калуге, Обнинске, Боровском и Малоярославецком районах.
Тем временем
Путин высказался о продлении режима нерабочих дней. Чего ждать после 11 мая. Подробности.
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