Путин высказался о продлении режима нерабочих дней

В среду, 6 мая, президент России Владимир Путин проводит очередное совещание по ситуации с коронавирусом.

В частности, он рассказал, ждать ли продления нерабочего периода. По всей видимости, общего указа по стране не будет. Опираясь на рекомендации Роспотребнадзора, губернаторы должны сами принять решение о том, как регионы будут жить после 11 мая, подчеркнул глава государства.

При этом Путин заметил, что любая поспешность в снятии ограничений может обернуться откатом назад и нельзя забегать вперед. По его словам, где-то принятые меры придется ужесточать, а где-то планировать смягчение.

UPD. Роспотребнадзор рассказал, как будут снимать ограничения для бизнеса.

Напомним, режим нерабочих дней действует в России до 11 мая.

Калужская область на данный момент занимает десятое место среди регионов по количеству заболевших коронавирусом. На 6 мая выявлено 1486 случаев. 170 человек вылечились, 12 умерли. Больше всего выявленных пациентов в Калуге, Обнинске, Боровском и Малоярославецком районах.

Тем временем

В Калужской области 2000 человек оштрафовали за нарушение режима самоизоляции. Последние данные назвал главный полицейский. Подробности.

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