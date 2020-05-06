Роспотребнадзор рассказал, как будут снимать ограничения для бизнеса

Как мы уже рассказывали, до 11 мая все дни в России объявлены нерабочими. А вот как мы будем жить дальше, президент поручил решать главам регионов.

Опираться губернаторы должны на рекомендации Роспотребнадзора. Глава этого ведомства Анна ПОПОВА 6 мая рассказала, что выходить из нерабочего периода все будут в три этапа.

- При снятии ограничений предлагается оценка трёх основных показателей: темп прироста заболеваемости, свободный коечный фонд для госпитализации, показатель охвата тестирования, - отметила она. - Все эти показатели оцениваются ретроспективно – за одну или две недели, что связано с инкубационным периодом.

На первом этапе будут возможны занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе, прогулки с детьми, работы объектов сферы торговли и услуг ограниченной площади и с соблюдением социальной дистанции.

На втором этапе – прогулки на улице с членами семьи, открытие объектов торговли и услуг большей площади, но с ограничением одновременно обслуживаемых посетителей. И предусмотрено начало работы образовательных организаций.

На третьем этапе предполагается, что начнут работу места отдыха населения – парки, скверы – при соблюдении условия социального дистанцирования, предприятия сферы торговли и услуг без ограничения площади и числа одновременно обслуживаемых посетителей, все образовательные учреждения, гостиницы и предприятия общественного питания.

- Решение о поэтапном снятии ограничений будет принимать глава региона, - заявила глава Роспотребнадзора. - И в случае осложнения ситуации ограничительные мероприятия могут быть возобновлены.

Какие-либо конкретные сроки по реализации названных этапов пока не называются.

Калужская область на данный момент занимает десятое место среди регионов по количеству заболевших коронавирусом. На 6 мая выявлено 1486 случаев. 170 человек вылечились, 12 умерли. Больше всего выявленных пациентов в Калуге, Обнинске, Боровском и Малоярославецком районах.

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