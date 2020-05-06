В Калужской области 2000 человек оштрафовали за нарушение режима самоизоляции

За нарушение режима самоизоляции в Калужской области составлено около 2000 административных протоколов, за последние сутки – 28. Такие данные на заседании оперативного штаба назвал начальник УМВД по Калужской области генерал-майор полиции Александр ДЕДОВ, рассказали 6 мая в пресс-службе правительства.

По информации регионального министра конкурентной политики Николая ВЛАДИМИРОВА, за последние два дня проведено больше 70 проверок соблюдения масочного режима в различных торговых сетях. Установлено, что 10-15% покупателей не надевает маски.

Врио губернатора Владислав ШАПША поручил усилить контроль. Нарушителям грозят штрафами.

Тем временем

Количество заболевших коронавирусом в Калужской области приближается к полутора тысячам. Подробности.

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