В Калужской области 2000 человек оштрафовали за нарушение режима самоизоляции

За нарушение режима самоизоляции в Калужской области составлено около 2000 административных протоколов, за последние сутки – 28. Такие данные на заседании оперативного штаба назвал начальник УМВД по Калужской области генерал-майор полиции Александр ДЕДОВ, рассказали 6 мая в пресс-службе правительства.
По информации регионального министра конкурентной политики Николая ВЛАДИМИРОВА, за последние два дня проведено больше 70 проверок соблюдения масочного режима в различных торговых сетях. Установлено, что 10-15% покупателей не надевает маски.
Врио губернатора Владислав ШАПША поручил усилить контроль. Нарушителям грозят штрафами.
Тем временем
Количество заболевших коронавирусом в Калужской области приближается к полутора тысячам. Подробности.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!