Стали известны подробности о новой жертве коронавируса в Калужской области

Как мы уже рассказывали, 6 мая правительство Калужской области сообщило о новой смерти жителя нашего региона от коронавируса. Утром в четверг оперативный штаб подробнее рассказал о жертве.

- К сожалению, несколько дней назад умер 53-летний житель Спас-Деменского района, проходивший лечение от COVID-19, - говорится в сообщении. - Посмертная экспертиза подтвердила причину - коронавирусная инфекция. Как и при других смертельных случаях от коронавирусной инфекции, мужчина имел ряд хронических заболеваний. Приносим соболезнования родным и близким. Берегите себя.

Напомним, в Калужской области от коронавируса скончались уже 13 человек. Вылечились 170. Всего диагноз подтвержден у 1486 пациентов.

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