Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 8 мая

В пятницу, 8 мая, в Калужской области опубликовали новые данные по выявленным случаям коронавируса. Число заболевших COVID-19 выросло с 1564 до 1641. При этом число выздоровевших увеличилось со 173 до 224. Скончались 13 человек.
Правительство региона предоставило KP40 информацию о том, жители каких районов продолжают лечение от коронавируса в нашей области:
- Калуга – 358 (+5 к предыдущему дню),
- Обнинск – 223 (+12),
- Малоярославецкий район – 164 (+10)
- Боровский район – 143 (-31),
- Думиничский район – 77 (-6),
- Людиновский район – 66 (-1),
- Износковский район – 58 (+18),
- Жуковский район – 49 (+4)
- Дзержинский район – 43 (+4),
- Кировский район – 43 (+7),
- Бабынинский район – 42 (+2),
- Мосальский район – 23 (+1),
- Перемышльский район – 20,
- Барятинский район – 17 (-2),
- Козельский район – 15,
- Ферзиковский район – 14,
- Сухиничский район – 10,
- Спас-Деменский район – 9 (+2),
- Мещовский район – 8,
- Хвастовичский район – 8 (+1),
- Тарусский район – 6,
- Юхновский район – 3,
- Куйбышевский район – 2,
- Медынский район – 2.
- Ульяновский район – 1
Тем временем
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