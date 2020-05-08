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Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 8 мая

Дмитрий Ивьев , Фото: БСМП Калуги.
Опубликовано: 08.05.2020 12:26 0 4665
Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 8 мая

В пятницу, 8 мая, в Калужской области опубликовали новые данные по выявленным случаям коронавируса. Число заболевших COVID-19 выросло с 1564 до 1641. При этом число выздоровевших увеличилось со 173 до 224. Скончались 13 человек.

Правительство региона предоставило KP40 информацию о том, жители каких районов продолжают лечение от коронавируса в нашей области:

  • Калуга – 358 (+5 к предыдущему дню),
  • Обнинск – 223 (+12),
  • Малоярославецкий район – 164 (+10)
  • Боровский район – 143 (-31),
  • Думиничский район – 77 (-6),
  • Людиновский район – 66 (-1),
  • Износковский район – 58 (+18),
  • Жуковский район – 49 (+4)
  • Дзержинский район – 43 (+4),
  • Кировский район – 43 (+7),
  • Бабынинский район – 42 (+2),
  • Мосальский район – 23 (+1),
  • Перемышльский район – 20,
  • Барятинский район – 17 (-2),
  • Козельский район – 15,
  • Ферзиковский район – 14,
  • Сухиничский район – 10,
  • Спас-Деменский район – 9 (+2),
  • Мещовский район – 8,
  • Хвастовичский район – 8 (+1),
  • Тарусский район – 6,
  • Юхновский район – 3,
  • Куйбышевский район – 2,
  • Медынский район – 2.
  • Ульяновский район – 1

Тем временем

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Дмитрий Ивьев , Фото: БСМП Калуги.
Опубликовано: 08.05.2020 12:26 0 4665
Тэги: коронавирус общество статистика
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