Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 8 мая

В пятницу, 8 мая, в Калужской области опубликовали новые данные по выявленным случаям коронавируса. Число заболевших COVID-19 выросло с 1564 до 1641. При этом число выздоровевших увеличилось со 173 до 224. Скончались 13 человек.

Правительство региона предоставило KP40 информацию о том, жители каких районов продолжают лечение от коронавируса в нашей области:

Калуга – 358 (+5 к предыдущему дню),

Обнинск – 223 (+12),

Малоярославецкий район – 164 (+10)

Боровский район – 143 (-31),

Думиничский район – 77 (-6),

Людиновский район – 66 (-1),

Износковский район – 58 (+18),

Жуковский район – 49 (+4)

Дзержинский район – 43 (+4),

Кировский район – 43 (+7),

Бабынинский район – 42 (+2),

Мосальский район – 23 (+1),

Перемышльский район – 20,

Барятинский район – 17 (-2),

Козельский район – 15,

Ферзиковский район – 14,

Сухиничский район – 10,

Спас-Деменский район – 9 (+2),

Мещовский район – 8,

Хвастовичский район – 8 (+1),

Тарусский район – 6,

Юхновский район – 3,

Куйбышевский район – 2,

Медынский район – 2.

Ульяновский район – 1

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