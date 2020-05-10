В Калужской области 1828 человек заболели коронавирусом

В Калужской области количество подтверждённых случаев коронавируса выросло со вчерашних 1730 до 1828. За сутки выявили заболевание у 98 калужан. Такие данные в воскресенье, 10 мая, опубликовал врио губернатора Владислав Шапша.
Число выздоровевших выросло с 224 до 228. Число умерших увеличилось с 14 до 15. Больше всего случаев COVID-19 в Калуге, Обнинске, Малоярославецком и Боровском районах.
UPD. Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 10 мая.
Тем временем
В Калужской области объявили о возобновлении работы части магазинов и организаций с 12 мая. Подробности.
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