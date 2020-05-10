Новая смерть от коронавируса зафиксирована в Калужской области

В Калужской области ещё один человек умер от коронавируса. Количество жертв эпидемии COVID-19 выросло с 14 до 15, рассказали KP40 в воскресенье, 10 мая, в федеральном информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. В калужском оперативном штабе уточнили, что умер 74-летний житель Калуги.

Подробная статистика по области появится чуть позже. На 9 мая, напомним, было выявлено 1730 случаев, 224 человека выздоровели. Больше всего заболевших в Калуге, Обнинске, Малоярославецком и Боровском районах.

UPD. В Калужской области 1828 человек заболели коронавирусом.

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