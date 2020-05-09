В Калужской области сообщили подробности о новой жертве коронавируса

Как мы уже рассказывали, 9 мая стало известно о смерти ещё одного пациента с коронавирусом в Калужской области. В нашем регионе количество жертв эпидемии достигло 14.

В оперативном штабе сообщили KP40, что умер мужчина 1965 года рождения. Он жил в Малоярославецком районе

- Несмотря на все усилия, предпринятые медиками, его не удалось спасти, - говорится в сообщении оперативного штаба. - Приносим соболезнования родным и близким.

Напомним, на 9 мая в Калужской области выявлено 1730 случаев заражения коронавирусом COVID-19.Вылечились 224 человек. Эпидемия охватила уже все районы области.

Тем временем

В Калужской области объявили о возобновлении работы части магазинов и организаций с 12 мая. Подробности.

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