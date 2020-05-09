Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 9 мая

В субботу, 9 мая, в Калужской области количество подтвержденных случаев коронавируса выросло с 1641 до 1730. Также стало известно о смерти ещё одного человека. В регионе уже 14 жертв эпидемии. Количество выздоровевших за сутки не изменилось - 224.
Правительство региона предоставило KP40 информацию о том, жители каких районов продолжают лечение от коронавируса в нашей области. На данный момент эпидемия затронула все районы Калужской области. Первого заболевшего 9 мая нашли в Жиздринском.
Тем временем
В Калужской области объявили о возобновлении работы части магазинов и организаций с 12 мая. Подробности.
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