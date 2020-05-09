Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 9 мая

В субботу, 9 мая, в Калужской области количество подтвержденных случаев коронавируса выросло с 1641 до 1730. Также стало известно о смерти ещё одного человека. В регионе уже 14 жертв эпидемии. Количество выздоровевших за сутки не изменилось - 224.

Правительство региона предоставило KP40 информацию о том, жители каких районов продолжают лечение от коронавируса в нашей области. На данный момент эпидемия затронула все районы Калужской области. Первого заболевшего 9 мая нашли в Жиздринском.

Калуга – 391(+33 к предыдущему дню),

Обнинск – 224 (+1),

Малоярославецкий район – 167 (+3)

Боровский район – 145 (+2),

Думиничский район – 79 (+2),

Людиновский район – 68 (+2),

Износковский район – 58,

Жуковский район – 54 (+5)

Дзержинский район – 47 (+4),

Бабынинский район – 47 (+5),

Кировский район – 46 (+3),

Барятинский район – 24 (+7),

Мосальский район – 23,

Козельский район – 21 (+6),

Перемышльский район – 20,

Спас-Деменский район – 14 (+5),

Ферзиковский район – 14,

Сухиничский район – 10,

Мещовский район – 8,

Хвастовичский район – 8,

Тарусский район – 7 (+1),

Ульяновский район – 7 (+6),

Медынский район – 4 (+2),

Юхновский район – 3,

Куйбышевский район – 2,

Жиздринский район – 1 (+1).

Тем временем

В Калужской области объявили о возобновлении работы части магазинов и организаций с 12 мая. Подробности.

Все новости по теме коронавируса в Калуге и области собраны здесь. Раздел постоянно дополняется.