В Калужской области ещё один человек умер от коронавируса

В Калужской области от коронавируса COVID-19 скончался ещё один человек. Об этом KP40 сообщили в федеральном оперативном штабе.
Пока не уточняется, из какого он района. Региональная статистика будет опубликована 9 мая чуть позже.
В нашем регионе уже 14 смертей от коронавируса.
На вчерашний день, напомним, был подтвержден 1641 случай заболевания. Выздоровели 224 человека.
Тем временем
В Калужской области объявили о возобновлении работы части магазинов и организаций с 12 мая. Подробности.
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