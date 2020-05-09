В Калужской области ещё один человек умер от коронавируса

В Калужской области от коронавируса COVID-19 скончался ещё один человек. Об этом KP40 сообщили в федеральном оперативном штабе.

Пока не уточняется, из какого он района. Региональная статистика будет опубликована 9 мая чуть позже.

В нашем регионе уже 14 смертей от коронавируса.

На вчерашний день, напомним, был подтвержден 1641 случай заболевания. Выздоровели 224 человека.

Тем временем

В Калужской области объявили о возобновлении работы части магазинов и организаций с 12 мая. Подробности.

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