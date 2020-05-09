Количество заболевших коронавирусом в Калужской области выросло до 1730

В Калужской области количество заболевших коронавирусом выросло со вчерашних 1641 до 1730. Такие данные в субботу, 9 мая, опубликовал оперативный штаб.
Число выздоровевших не поменялось – 224. При этом стало известно о смерти ещё одного человека. Теперь в нашем регионе 14 жертв эпидемии COVID-19.
Больше всего выявленных случаев в Калуге, Обнинске, Малоярославецком и Боровском районах.
Тем временем
В Калужской области объявили о возобновлении работы части магазинов и организаций с 12 мая. Подробности.
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