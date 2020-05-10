Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 10 мая

В воскресенье, 10 мая, количество выявленных случаев заболевания коронавирусом COVID-19 в Калужской области выросло до 1828. За сутки подтвердили диагноз у 98 калужан. Выздоровели 228 человек (+4 к предыдущему дню), умер пятнадцатый пациент.

Правительство региона предоставило KP40 информацию о том, жители каких районов продолжают лечение от коронавируса в нашей области. На данный момент эпидемия затронула все районы Калужской области.

Калуга – 412 (+21 к предыдущему дню),

Обнинск – 241 (+17),

Малоярославецкий район – 177 (+10)

Боровский район – 161 (+16),

Думиничский район – 81 (+2),

Людиновский район – 74 (+6),

Жуковский район – 58 (+4),

Износковский район – 58,

Дзержинский район – 50 (+3),

Кировский район – 49 (+3),

Бабынинский район – 48 (+1),

Барятинский район – 24,

Мосальский район – 23,

Козельский район – 21,

Перемышльский район – 20,

Ферзиковский район – 17 (+3),

Спас-Деменский район – 14,

Тарусский район – 12 (+5),

Сухиничский район – 11 (+1),

Мещовский район – 9 (+1),

Хвастовичский район – 8,

Ульяновский район – 7,

Медынский район – 4,

Юхновский район – 3,

Куйбышевский район – 2,

Жиздринский район – 1.

Тем временем

В Калужской области объявили о возобновлении работы части магазинов и организаций с 12 мая. Подробности.

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