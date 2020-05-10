Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 10 мая

В воскресенье, 10 мая, количество выявленных случаев заболевания коронавирусом COVID-19 в Калужской области выросло до 1828. За сутки подтвердили диагноз у 98 калужан. Выздоровели 228 человек (+4 к предыдущему дню), умер пятнадцатый пациент.
Правительство региона предоставило KP40 информацию о том, жители каких районов продолжают лечение от коронавируса в нашей области. На данный момент эпидемия затронула все районы Калужской области.
- Калуга – 412 (+21 к предыдущему дню),
- Обнинск – 241 (+17),
- Малоярославецкий район – 177 (+10)
- Боровский район – 161 (+16),
- Думиничский район – 81 (+2),
- Людиновский район – 74 (+6),
- Жуковский район – 58 (+4),
- Износковский район – 58,
- Дзержинский район – 50 (+3),
- Кировский район – 49 (+3),
- Бабынинский район – 48 (+1),
- Барятинский район – 24,
- Мосальский район – 23,
- Козельский район – 21,
- Перемышльский район – 20,
- Ферзиковский район – 17 (+3),
- Спас-Деменский район – 14,
- Тарусский район – 12 (+5),
- Сухиничский район – 11 (+1),
- Мещовский район – 9 (+1),
- Хвастовичский район – 8,
- Ульяновский район – 7,
- Медынский район – 4,
- Юхновский район – 3,
- Куйбышевский район – 2,
- Жиздринский район – 1.
Тем временем
В Калужской области объявили о возобновлении работы части магазинов и организаций с 12 мая. Подробности.
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