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Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 12 мая

Дмитрий Ивьев , Фото: Минздрав РФ.
Опубликовано: 12.05.2020 11:45 0 10017
Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 12 мая

За прошедшие сутки в Калужской области количество заболевших коронавирусом выросло с 1924 до 2018. Положительные тесты на COVID-19 получили еще 94 человека. Выздоровел 261 пациент (+7 к предыдущему дню). Количество умерших  в регионе за прошедшие сутки не изменилось и составляет 15 человек.

Напомним, что, по данным оперативного штаба, на сегодняшний день эпидемия затронула все районы нашей области. Ниже приводим данные, сколько пациентов продолжает лечиться в Калужской области от коронавируса на данный момент:

  • Калуга – 442 (+16 к предыдущему дню),
  • Обнинск – 275 (+21),
  • Боровский район – 203 (+28),
  • Малоярославецкий район – 172 (-1)
  • Людиновский район – 89 (+4),
  • Думиничский район – 81,
  • Жуковский район – 81 (+16),
  • Износковский район – 58,
  • Дзержинский район – 51 (+1),
  • Кировский район – 50 (+1),
  • Бабынинский район – 47 (+1),
  • Барятинский район – 28,
  • Мосальский район – 24 (+2),
  • Козельский район – 23 (-3),
  • Перемышльский район – 21,
  • Ферзиковский район – 19,
  • Спас-Деменский район – 14,
  • Сухиничский район – 12 (+1),
  • Тарусский район – 12,
  • Мещовский район – 9,
  • Хвастовичский район – 8,
  • Ульяновский район – 7,
  • Юхновский район – 7,
  • Медынский район – 6,
  • Куйбышевский район – 2,
  • Жиздринский район – 1.

Тем временем

Опубликованы правила получения выплаты на детей от 3 до 16 лет. По 10 тысяч рублей смогут получить все родители. Подробности.

Все новости по теме коронавируса в Калуге и области собраны здесь. Раздел постоянно дополняется.
Дмитрий Ивьев , Фото: Минздрав РФ.
Опубликовано: 12.05.2020 11:45 0 10017
Тэги: общество коронавирус статистика
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