Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 12 мая

За прошедшие сутки в Калужской области количество заболевших коронавирусом выросло с 1924 до 2018. Положительные тесты на COVID-19 получили еще 94 человека. Выздоровел 261 пациент (+7 к предыдущему дню). Количество умерших в регионе за прошедшие сутки не изменилось и составляет 15 человек.
Напомним, что, по данным оперативного штаба, на сегодняшний день эпидемия затронула все районы нашей области. Ниже приводим данные, сколько пациентов продолжает лечиться в Калужской области от коронавируса на данный момент:
Тем временем
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