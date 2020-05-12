Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 12 мая

За прошедшие сутки в Калужской области количество заболевших коронавирусом выросло с 1924 до 2018. Положительные тесты на COVID-19 получили еще 94 человека. Выздоровел 261 пациент (+7 к предыдущему дню). Количество умерших в регионе за прошедшие сутки не изменилось и составляет 15 человек.

Напомним, что, по данным оперативного штаба, на сегодняшний день эпидемия затронула все районы нашей области. Ниже приводим данные, сколько пациентов продолжает лечиться в Калужской области от коронавируса на данный момент:

Калуга – 442 (+16 к предыдущему дню),

Обнинск – 275 (+21),

Боровский район – 203 (+28),

Малоярославецкий район – 172 (-1)

Людиновский район – 89 (+4),

Думиничский район – 81,

Жуковский район – 81 (+16),

Износковский район – 58,

Дзержинский район – 51 (+1),

Кировский район – 50 (+1),

Бабынинский район – 47 (+1),

Барятинский район – 28,

Мосальский район – 24 (+2),

Козельский район – 23 (-3),

Перемышльский район – 21,

Ферзиковский район – 19,

Спас-Деменский район – 14,

Сухиничский район – 12 (+1),

Тарусский район – 12,

Мещовский район – 9,

Хвастовичский район – 8,

Ульяновский район – 7,

Юхновский район – 7,

Медынский район – 6,

Куйбышевский район – 2,

Жиздринский район – 1.

Тем временем

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