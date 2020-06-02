В Калужской области разрешили открыть магазины

Калужская область начинает первый этап снятия ограничений. С 3 июня смогут открыться непродовольственные магазины. Соответствующее постановление правительства вечером во вторник, 2 июня, подписал врио губернатора Владислав Шашпа. Текст документа пока официально не опубликован, но о подписании глава региона рассказал на своих страницах в соцсетях.

Работать смогут торговые объекты площадью до 400 квадратных метров с отдельным входом с улицы. Это предусмотрено требованиями Роспотребнадзора.

По словам Шапши, также с 3 июня в Калужской области разрешены прогулки и занятия спортом на улице.

В последнюю неделю в Калужской области снижается количество новых случаев COVID-19. В течение нескольких дней число выздоровевших превышало число новых заражённых.

UPD. В Калужской области рассказали, при каких условиях с 3 июня могут открыться магазины.

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