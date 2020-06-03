Опубликован полный текст постановления о снятии ограничений в Калужской области

Как мы уже рассказывали, с 3 июня Калужская область приступила к первому этапу снятия ограничений. Хотя режим повышенной готовности продлён до 30 июня.
Теперь разрешено работать всем торговым точкам площадью не более 400 кв.м. и с отдельным входом с улицы. Предприниматели при этом должны соблюдать санитарные нормы в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.
Кроме того, разрешены занятия спортом на улице. А вот спорт в помещениях по-прежнему останется под запретом. Не будут работать фитнес-центры.
Парки и детские площадки будут закрыты.
Сняты ограничения для салонов красоты и парикмахерских. Ранее они могли работать только по предварительной записи.
Также разрешено оказывать услуги каршеринга.
В то же время стоматологии останутся пока закрытыми. Получить медицинскую помощь можно только при острой боли.
Кафе и рестораны как минимум до 30 июня смогут работать только на доставку и на вынос.
Кроме того, в постановлении появился пункт о выборах. На избирательных участках и предвыборных мероприятиях необходимо будет носить маски и соблюдать дистанцию.
Публикуем полный текст постановления правительства Калужской области №433 от 02.06.2020 г.:
Постановление №200 от 17 марта 2020 года, в которое вносятся изменения, размещено на сайте правительства.
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