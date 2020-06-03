В Калужской области режим повышенной готовности продлён до 30 июня

Как мы уже рассказывали, с 3 июня Калужская область приступила к первому этапу снятия ограничений. Подробнее о том, кто теперь сможет работать и что разрешили делать калужанам мы рассказывали здесь.
В то же время постановлением правительства Калужской области №433 от 02.06.2020 режим повышенной готовности продлён до 30 июня 2020 года.
В общественных местах, в транспорте, на остановках необходимо использовать маски.
Публикуем полный текст постановления правительства Калужской области №433 от 02.06.2020 г.:
Постановление №200 от 17 марта 2020 года, в которое вносятся изменения, размещено на сайте правительства.
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