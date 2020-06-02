В Калужской области рассказали, при каких условиях с 3 июня могут открыться магазины

Как мы уже рассказывали, с 3 июня Калужская область начинает первый этап снятия ограничений. О подписании соответствующего постановления вечером во вторник заявил врио губернатора Владислав Шапша. Чуть позже в соцсетях он чуть подробнее сообщил о нововведениях с 3 июня 2020 года.

- С завтрашнего дня снимаем ограничения на прогулки и занятия спортом на улице, - говорится в публикации. - Но следует избегать мест массового скопления людей. Парки, детские площадки пока не открываем. А на уличных спортивных площадках заниматься можно, но при условии одновременных занятий не более двух человек и соблюдения пятиметровой дистанции между людьми.

Открыться могут непродовольственные магазины площадью не более 400 квадратных метров с отдельным входом. При этом хозяева магазинов должны соблюдать определенные требования:

- В торговых залах должно быть не более одного человека на 4 кв. м площади. Обращаюсь к бизнесменам: подойдите к здоровью ваших клиентов ответственно.

Также Шапша рассказал, что с 3 июня в Калужской области салоны красоты и парикмахерские могут возобновить работу в полном объеме. При этом клиентам должна быть обеспечена полная санитарная безопасность.

- Друзья, это наша первая общая победа над коронавирусом, - говорится в сообщении врио губернатора. - И она не только в том, что мы постепенно возвращаемся к нормальной жизни. Главное, что ограничительные меры помогли нам сохранить жизнь и здоровье людей. Спасибо всем, кто ответственно отнесся к необходимости соблюдения режима самоизоляции, масочного режима. Это позволило нам не допустить взрывного развития ситуации с коронавирусом, создать резерв медицинских кадров, подготовить необходимый коечный фонд, оборудовать его кислородом, обеспечить клиники лекарственными препаратами, средствами индивидуальной защиты. Сейчас мы начинаем готовиться ко второму этапу снятия ограничительных мер. От каждого из нас зависит, насколько быстро сможем перейти к нему. Соблюдайте социальную дистанцию и масочный режим! Берегите себя и своих близких!

Отметим, что текст постановления правительства Калужской области о начале снятия ограничений пока не опубликован. Скорее всего, он появится утром 3 июня.

Все новости по теме коронавируса в Калуге и области собраны здесь. Раздел постоянно дополняется.