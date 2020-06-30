В Калужской области отложили открытие детских лагерей

В Калужской области детские оздоровительные лагеря не смогут заработать с 1 июля, как ранее заявляли чиновники. Министерство образования и науки Калужской области сообщило, что лагеря заработают при переходе нашего региона на третий этап снятия ограничений. Об этом говорилось также на недавнем заседании областной межведомственной комиссии.

Как мы уже рассказывали, Калужская область 27 июня перешла ко второму этапу снятия ограничений. Работают все магазины площадью до 800 кв.м., фитнес-центры, летние веранды кафе и ресторанов, спортивные кружки и секции.

А вот план перехода на третий этап только обсуждается. По требованиям Роспотребнадзора, к нему можно приступить только в том случае, если коэффициент распространения коронавируса ниже 0,5. Это значит, что за четыре последних дня новых случаев заболевания должно быть в два раза меньше, чем за предыдущие четыре дня.

На 30 июня в нашей области коэффициент составил 1 – это соответствует первому этапу снятия ограничений, а не третьему.

Никаких конкретных дат по третьему этапу и открытию лагерей власти пока не называют. Всё покажет статистика распространения коронавируса.

Напомним, до 31 июля в Калужской области действует режим повышенной готовности. В общественных местах и транспорте необходимо носить маски.

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