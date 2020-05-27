Детский отдых в этом году сделают бесплатным

Одна из тем, озвученных на пресс-конференции Владислава Шапши 27 мая, стала тема детского отдыха в лагерях. Из-за эпидемии коронавируса начать сезон с 1 июня не получится, потому глава региона предложил взять за контрольную дату старта летнего отдыха в лагерях 1 июля.

- Конечно, это зависит от того, в какой ситуации мы будем находиться, и как на это будет смотреть Роспотребнадзор, - сделал «коронавирусную» оговорку Владислав Шапша.

При этом он заявил, что отдых для детишек в этом году будет бесплатным.

- Это будет правильным, - сказал Шапша. - Мы должны поддержать медиков, соцработников, малообеспеченных. Так и сделаем. Решение принято.

Правда, для того, чтобы наверстать упущенное из-за коронавируса время и дать возможность отдохнуть как можно большему количеству детей, время смен сократят до 14 дней. Тогда бесплатно посетить детские лагеря смогут около 15 тысяч детей.

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