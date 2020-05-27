Владислав Шапша пообещал платить пенсии и пособия строго по графику

Главной темой вечера среды, 27 мая, стала пресс-конференция главы региона Владислава Шапши. Как мы уже писали ранее, он предложил вернуть понтонный мост через Оку в районе Воробьевской переправы.

- Он есть на всех исторических фотографиях Калуги, - привел Шапша один из аргументов в пользу этого решения - историческую значимость для города этого объекта.

Помимо прочего, Владимир Шапша рассказал о том, какой ущерб нанес экономике коронавирус, как он повлияет на социальные обязательства власти и что правительство будет с этим делать.

- Мы производим продукцию для регионов России и других стран, - сказал Шапша. - У нас был задел в первом квартале, есть спад в апреле месяце, но мы принимаем меры поддержки бизнеса и промышленности. Различных прямых выплат и льгот - более 1 млрд. рублей. Это регион принял на свои плечи.

Выпадающие доходы составили также один миллиард рублей, однако на уровне федерации приняли решение о реструктуризации долгов и бюджетных кредитов, что поможет Калужской области справиться с турбулентностью в экономике.

- Мы не будем влезать в кредиты, и рассчитываем, что сами справимся с текущей ситуацией, - сказал Шапша.

Вместе с тем коронавирус никак не отразится на выполнении социальных обязательств перед гражданами, пообещал глава Калужской области.

- Зарплаты бюджетникам, пенсии и пособия будут выплачены строго по графику, все социальные обязательства, заложенные в бюджет, перед людьми будут выполнены, - сказал Владислав Шапша.