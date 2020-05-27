Владислав Шапша: «Сохранив динамику, выйдем на снятие ограничений с 1 июня»

Как мы уже писали, в среду, 27 мая, глава Калужской области Владислав ШАПША провёл пресс-конференцию, приуроченную к 100 дням его нахождения у власти.

Среди прочего, он рассказал о том, когда и как будут снимать ограничения, связанные с пандемией. По его словам, в регионе все готово для перехода к первому этапу.

- Если мы сохраним положительную динамику, то сможем выйти с 1 июня на снятие ограничений, - сказал глава региона Владислав Шапша. – Первый этап – это открытие магазинов с площадью до 400 квадратных метров, второй – более крупные торговые точки, ряд других объекытов и заключительный – третий – полное снятие.

Однако когда наступит время третьего этапа неизвестно.

- Это сейчас никто не сможет спрогнозировать, - сказал глава региона.

Также по словам Владислава Шапши в Калужской области было выпущено более 10 миллионов масок, а регион вошел в ТОП-10 субъектов РФ по производству средств индивидуальной защиты от коронавируса.

Напомним, сегодня днем ряд федеральных СМИ опубликовал оценки деятельности Шапши в первые 100 дней его руководством регионом.

Сначала «Газета.ру» опубликовала мнение политолога Института коммуникационного менеджмента Марата БАШИРОВА, который назвал Шапшу человеком, умеющим принимать правильные решения в чрезвычайных ситуациях и напророчил ему победу на выборах.

Затем агентство ТАСС привело мнение руководителя Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петра КИРЬЯНА, который особо отметил успехи главы региона на поприще борьбы с коронавирусом.