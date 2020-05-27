Калужскую область назвали одной из самых подготовленных к снятию ограничений

Новый глава Калужской области Владислав ШАПША в первые 100 дней своей работы показал себя как эффективный менеджер, умеющий оценивать риски, в том числе связанные с развитием пандемии новой коронавирусной инфекции. В среду, 27 мая, об этом заявил руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр КИРЬЯН.

- Владислав Шапша показал себя как менеджер, который может оценивать риски, принимать решения сообразно с этими рисками, - приводит его слова агентство ТАСС. - И, насколько мы видим по итогам 100 дней, эти решения оказались рабочими и эффективными.

Как отметил эксперт, последние месяцы субъекты страны оцениваются по трем показателям: социально-экономическому развитию, снятию ограничительных мер и эпидемиологическому состоянию. Калужская область оказалась в числе регионов, наиболее готовых к первому и второму этапам снятия ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса. Помимо этого, Шапша принял решение не закрывать строительные площадки и промышленные предприятия.

Важным шагом, который принял Владислав Шапша, Кирьян назвал возврат уплаченных налогов самозанятым.

- Калужская область была готова раньше, чем было объявлено на федеральном уровне, за 2020 год авансовый платеж вернуть, - цитирует руководителя Лаборатории социальных исследований ТАСС. - Как мы знаем, есть позиции Федеральной налоговой службы и Минфина, которые требуют длительных расчетов и согласований для того, чтобы делать такие ходы. Здесь, поскольку ситуация была кризисной, администрация взяла ответственность на себя. Это показательный пример, особенно если работаешь в статусе врио, не прошел еще выборы, соответственно, двойной риск, потому что ты должен принять решение, которое не ударяет по региону, с другой стороны, федеральный центр должен видеть, что регионом управляют люди, которые взвешивают решения.



Напомним, к 27 мая в Калужской области выявлено 3 653 заразившихся коронавирусной инфекцией. Из них 1123 человека выздоровели, 29 умерли.

По словам эксперта, Калужская область показала умеренную динамику заболеваемости, при том, что риск был выше. По косвенным признакам можно сказать о готовности региональной системы здравоохранения к приему больных.

Еще более важную роль играет то, что Шапша принял решение о дополнительных выплатах медикам до объявления федеральных надбавок за работу с коронавирусными пациентами, отмечает Кирьян.

Региональные выплаты работающим с заразившимися коронавирусом в Калужской области составляют 30 тыс., 20 тыс. и 10 тыс. рублей соответственно для врачей, среднего и младшего медицинского персонала. Помимо этого, в Калужской области учреждена медаль «За медицинскую доблесть», которая будет сопровождаться денежной выплатой.